Искалеченная в Дубае модель Ковальчук призналась во лжи: "Я решила сознаться"

Мария Ковальчук, найденная в марте у обочины дороги в Дубае с множественными переломами, пришла в себя после комы и дала интервью Ксении Собчак. Модель назвала имена тех, кто над ней издевался. По словам Маши, ее зверски избили два парня и девушка, которые живут с родителями в Дубае, но имеют российские паспорта.

Те, в свою очередь, упорно опровергают все обвинения в свой адрес, ссылаясь на то, что Ковальчук сама была в невменяемом состоянии, а они всего лишь хотели ей помочь. Сейчас модель находится в Норвегии, где проходит реабилитацию. А с недавних пор она начала вести блог, в котором рассказывает о том, как восстанавливается после травм, сообщает Starhit.

"Я лгала в интервью. Я решила сознаться, что в день происшествия в моей крови не было обнаружено ни алкоголя, ни наркотиков. У меня есть документы, подтверждающие это. Ребята утверждают, что в день происшествия у них были взяты анализы на алкоголь и наркотики, но я более чем уверена, что официальные документы они приложить не смогут. О них даже речи не шло", - заявила Ковальчук.

Ранее она рассказывала, что попала в компанию молодых людей из-за странного стечения обстоятельств. Мол, проспала свой рейс и при выселении из отеля встретила парня, с которым познакомилась накануне. Тот позвал Машу на вечеринку и предложил позже вместе улететь в Таиланд на частном самолете его отца. Но тусовка в итоге затянулась на три дня, якобы Ковальчук не выпускали из номера отеля и угрожали ей. А когда модель смогла вырваться и сбежать, она укрылась на ближайшей стройке, где, по версии дубайской полиции, сорвалась с большой высоты.