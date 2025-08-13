Зеленского загнали в "дипломатический угол"

Владимира Зеленского загнали в угол с точки зрения дипломатии. Незавидному положению украинского лидера способствовали как предстоящие переговоры лидеров России и США, так и быстрое продвижение ВС России вкупе с растущим недовольством его политикой внутри общества Украины, пишет портал Axios.

Авторы объясняют этим возросшую публичную активность главы киевского режима. Отмечается его желание вместе с лидерами европейских стран созвониться с Трампом в попытках повлиять на позицию американского лидера США перед встречей с Путиным на Аляске. Однако украинские чиновники признают: они не знают, насколько смогут повлиять на главу Белого дома. Тем не менее, на 13 августа намечена видеоконференция с участием Трампа, Зеленского и глав государств и правительств стран Европы и Великобритании. Тема обсуждения – предстоящий саммит в Анкоридже.

Подчеркивается, что последние дни стали для киевского руководства настоящим испытанием. Впечатляющие успехи, которые показывают на фронте ВС России, повлияли и на результаты соцопросов. По их данным, украинские граждане все больше выступают за окончание боевых действий.