Повторяет путь принцессы Дианы: вот чем на самом деле обернулся для Кейт Миддлтон брак с Уильямом

Кейт Миддлтон не первый год возглавляет рейтинги самых любимых членов британской королевской семьи. Народ тепло принял жену Уильяма и сопереживал ей, когда вскрылась информация о раке. Многие уверены, Миддлтон — копия ее покойной свекрови Дианы. Вот только на самом деле сходство в судьбах принцесс Уэльских пугает.

Любовь британцев к Кэтрин понять можно. Кроткая, улыбчивая принцесса не участвует в скандалах, не раздает порочащих семью интервью, стойко выполняет королевские обязанности и воспитывает троих детей. При этом Миддлтон невероятно хороша собой.

В студенческие годы Кейт сомневалась, что станет женой принца. Уильям тогда легко увлекался другими девушками, однажды даже заявил Миддлтон, что их отношения закончены. Говорят, что это произошло из-за неугасающих чувств к другой женщине.

Но та другая, по слухам, в итоге отвергла принца. После длительного ожидания Кэтрин все же стала женой сына короля, получив свое "долго и счастливо". Так было принято считать. Однако главные испытания для Миддлтон начались сразу после свадьбы. Об этом рассказала королевский биограф Камилла Томини.

"Я думаю, что Кейт было очень трудно, потому что по своей природе она довольно застенчива. Она могла бы больше доверять себе, если бы больше говорила. У нее был этот парализующий страх публичных выступлений. Мы с остальными людьми из прессы видели собственными глазами, когда ей приходилось выступать перед толпой, с которой ей нужно было справиться", — поделилась воспоминаниями Томини.

В этом Кейт очень похожа на леди Диану. Предыдущая принцесса Уэльская тоже боялась публичных выступлений. По одной из версий, Диана носила спадающую на глаза челку, чтобы закрываться от толпы, так она создавала иллюзию уединенности. Но этот способ не особо помогал. Вкупе с проблемами в личной жизни переживания из-за публичной деятельности приводили к тому, что у леди Ди начались серьезные психологические проблемы, развилась булимия. Говорят, что Миддлтон страдает от того же расстройства, и потому на ее пальцах часто можно увидеть пластыри. Мол, Кейт травмирует руки, когда искусственно вызывает рвоту.

В судьбах двух принцесс Уэльских есть и другой любопытный факт. Ни для кого не секрет, что Карл III изменял жене с нынешней королевой Великобритании Камиллой Паркер-Боулз. Семейная жизнь Дианы была настолько трагичной, что часто именно Карла винят в той катастрофе, которая унесла жизнь Спенсер.

Есть такая роковая зазноба и у Уильяма. Ради подруги детства Джекки Крейг наследник престола даже однажды бросил жену и детей на Пасху. Уильям просто сломя голову бросился к своей бывшей девушке и провел праздник в ее компании. Остается лишь надеяться, что судьба у Миддлтон окажется лучше, чем у покойной Дианы.