В Госдуме объяснили рассылку уведомлений о воинском учете на "Госуслугах"

Рассылка гражданам России через портал "Госуслуги" уведомлений о воинском учете связана с актуализацией баз данных. Об этом рассказал в среду, 13 августа, руководитель думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

Как рассказал парламентарий РБК, соответствующие уведомления не означают, что получателя отправят проходить воинскую службу. Это всего лишь часть процесса наполнения баз данных в связи с переводом учетного процесса в электронный формат.

Картаполов заверил, что "это ничем не грозит: ни мобилизацией, ни призывом на срочную службу", особенно "лицам женского пола — они у нас служат только по контракту и по желанию".

Ранее россиян предупредили, что штраф за непредоставление в военный комиссариат сведений о смене места жительства существенно вырос — до 20 тысяч рублей. Поплатиться можно и за неявку в военкомат в установленный федеральным законом срок в случае переезда на новое место пребывания без смены регистрации.

Между тем спецпредставитель президента России Сергей Иванов подчеркнул, что срочников в зоне специальной военной операции нет и быть не может, поскольку "армия-то стала другой". При этом он со словами признательности вспомнил, что в свое время именно срочники "прекрасно воевали в Чечне".