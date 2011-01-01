Киркоров выставил дочь после ее издевательских видео

В 2011 году Филипп Киркоров стал отцом. Об этом радостный певец объявил со сцены во время вручения награды "Золотой граммофон". У него родилась дочь, которую артист назвал Аллой-Викторией. А спустя год на концерте в Софии Филипп Киркоров сообщил о том, что на свет появился его сын Мартин. При этом поп-король отечественной эстрады не скрывает, что детей ему родила суррогатная мать.

Алле-Виктории в этом году исполнится 14 лет, однако она уже продемонстрировала характер. Девочка является активным пользователем соцсетей. Часто она выкладывает ролики, в которых смело подкалывает именитого отца. Самое интересное, что эти издевательские видео многие комментаторы находят забавными и смешными.

Сам Филипп спокойно реагирует на эти ролики, но не скрывает, что его беспокоит ее успеваемость в школе. Киркоров уверен, что дочь пошла характером в него. А вот сын Мартин Филиппа радует - он отличник.

Сейчас Киркоров проводит отпуск в Греции. Разумеется, его сопровождают дети. На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" артист выставил фото, на котором запечатлен с дочкой Аллой-Викторией. Многие подписчики ахнули, увидев, как повзрослела девочка. Поклонники отметили, что для своих лет наследница поп-короля обладает высоким ростом, и рассыпались в комплиментах ее красоте.