Кафедральный собор Святого Иннокентия на Аляске. В преддверии саммита Владимира Путина и Дональда Трампа православные верующие ежедневно собираются здесь, чтобы вместе со священниками помолиться за успех предстоящих переговоров. От итогов которых в немалой степени зависит мир. И не только на Украине.

Сегодня стало известно точное место встречи. CNN со ссылкой на источники в Белом доме: это будет стратегически важная военная база ВВС и сухопутных войск США "Эльмендорф-Ричардсон" в 15 минутах езды от Анкориджа. Там максимально безопасно и уединенно. Дональд Трамп обрушился с критикой на ряд СМИ, которые освещают тему предстоящей встречи.

В российском МИДе анонсировали участие Сергея Лаврова в саммите на Аляске и заявили о неизменности позиции России по Украине. Владимир Путин озвучивал ее еще в июне прошлого года. В нашем внешнеполитическом ведомстве прокомментировали и вбросы в англосаксонских медиа о некоем обмене территориями. Москва ничем поступаться не намерена.

Как только Путин и Трамп договорились об этой исторической встрече, сразу стало известно: речь пойдет не только об урегулировании украинского конфликта. Обо всех вопросах, накопившихся в двусторонних российско-американских отношениях. Но Киев и его европейские спонсоры упорно пытаются стать третьим лишним. Дональд Трамп ясно дал понять: все эти лозунги "ничего об Украине без Украины и ничего о Европе без Европы" недовольные могут оставить для внутреннего избирателя. Хотя внешне хозяин Белого дома соблюдает минимальный политес при общении с европейцами.

Подробнее - в репортаже