Вернуться из мира иллюзий в реальность призвал европейских лидеров премьер-министр Венгрии. Виктор Орбан обвинил Европу в саботаже мирных усилий России по Украине.

Как написал Орбан в соцсети X, вместо того, чтобы вести переговоры, главы стран ЕС решают демонизировать президента России Владимира Путина и блокировать единственный путь к миру. Это делает Европу бессильной, пока другие решают ее судьбу.

Венгерский премьер ранее заявил, что Россия уже победила в конфликте, а Украина проиграла. Вопрос только в том, когда стоящий за Киевом Запад это признает.