Подруга раскрыла правду о Дибровых: "Когда все расскажут, страна ахнет"

Екатерина Гордон заявила, что Полина Диброва не только разрушила семью лучшей подруги, но и отобрала у нее детей. Мол, любовник перевез двоих наследников к разлучнице и настраивает их против матери.

Однако слова адвоката противоречат тому, что на публике показывают Дибровы. Дмитрий и Полина не кидаются громкими обвинениями, ведут себя дружелюбно, жена по-прежнему живет с шоуменом и заботится о нем. Так, накануне ведущий впервые с начала скандала вышел на связь с подписчиками и порассуждал на тему измен.

Пока телеведущий вел трансляцию, в комнату вошла Полина и заботливо подала мужу чай. "Полечка! Ребят, это Полина. Спасибо большое!" — с улыбкой на лице произнес Дибров.

В тоже время в другой семье скандал становится все острее с каждым днем. Роман и Елена Товстик вынесли развод на публику. Подливает масла в огонь и адвокат Екатерина Гордон.

Вмешалась в ситуацию подруга Дибровых Эвелина Бледанс. Актриса уверяет, что знает правду о разводе телеведущего, мол, когда Полина и Дмитрий раскроют детали, все рты разинут от удивления. По словам Бледанс, большая часть информации о семье телеведущего — вымысел.

"Все хотят на этом пропиариться и заработать денег. Дмитрий и Полина в нормальных отношениях, у них все по-человечески и интеллигентно. Когда они все расскажут, то страна ахнет и скажет, как мы могли так говорить про девочку, мать троих детей, жену одного из легендарный ведущих, интеллектуала и интеллигента?!" — поделилась Эвелина с Woman.ru.

Актриса уверяет, что ждать осталось недолго. Очень скоро Дмитрий и Полина сделают заявление. Бледанс отметила, что публичных истерик не будет, супруги смогут сохранить человеческие отношения несмотря ни на что.