Известный продюсер высказался о разводе Варум и Агутина: "По нынешним временам заказал себя пиццу и зачем тебе жена?"

Леонид Агутин и Анжелика Варум являются одной из самых красивых и крепких пар в отечественном шоу-бизнесе. Однако в последнее время артисты почти не появляются вместе на светских мероприятиях. В основном перед журналистами оказывается Леонид Агутин. Анжелика Варум почти не сопровождает супруга. Вероятно, из-за этого и стали муссироваться слухи о разводе артистов.

Однако продюсер Леонид Дзюник уверен, что и речи не идет о расставании пары. "Я вас умоляю — развод исключен. Варум никогда не пойдет на это, зачем надо устраивать такие спектакли? Чтобы потом обсуждали, обсасывали и обкашливали ее? А второй момент, Агутину тоже это не надо! Ему уже скоро 60 лет. Он, что, планирует, как другие наши персонажи типа Диброва или Грачевского, влипнуть? Леня — талантливый парень, артист и музыкант", - заявил продюсер.

По его мнению, Леонид Агутин и Анжелика Варум, будучи оба творческими людьми, просто жизненно нуждаются в том, чтобы у каждого было свое пространство и к потенциальным разлукам относятся совершенно спокойно, ведь, по логике продюсера, оно способствует вдохновению, передает Teleprogramma.org.

"По нынешним временам заказал себя пиццу и зачем тебе жена? Она для него друг, соратник. Прожить столько лет в счастливом браке — это заслуживает уважение", - заключил Дзюник.