ЕС согласился обсудить ослабление санкций против России

Евросоюз рассматривает возможность смягчения санкций против России, если будет достигнута договоренность о прекращении огня. "Коалиция желающих" обсуждает поэтапное ослабление ограничений при полном прекращении огня. В случае нарушений со стороны России они будут автоматически восстановлены, пишет Sky News.

Как сообщили источники телеканала, в Брюсселе надеются на немедленное соглашение о 15-дневном перемирии с сохранением санкций на этот период. Затем планируется переход к более структурированной паузе в боевых действиях.

В итальянском правительстве заявили, что намерены настаивать на участии Европы в переговорах Путина и Трампа. Кроме того, Рим потребует предоставления Украине четких военных, экономических и политических гарантий.