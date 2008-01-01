Чернышев никак не может смириться со смертью Заворотнюк: каждый день приезжает на кладбище

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев поженились 22 сентября 2008 года. Через десять лет у пары родилась дочь Мила. А вскоре после радостного события Заворотнюк заболела. У актрисы выявили агрессивную форму рака мозга. Звезда сериала "Моя прекрасная няня" скончалась 29 мая 2024 года.

Сообщалось, что после похорон безутешный вдовец каждый день приходил на могилу любимой. А теперь говорят, это происходит даже спустя полтора года после смерти Анастасии Заворотнюк. Журналисты aif.ru случайно обнаружили Петра Чернышева на Троекуровском кладбище. Прославленный фигурист возился с цветами, которыми буквально заставлена могила звезды сериала "Моя прекрасная няня". Спортсмен был облачен в повседневную одежду и никак не выделялся. Он медленно и внимательно осматривал цветы, убирал завядшие, добавлял свежие.

Представители СМИ подошли к скорбящему вдовцу и поинтересовались: "Петр Андреевич, простите, сегодня памятная дата?". Тот коротко ответил: "Каждый день — памятная дата". Больше общаться с журналистами он не стал. Зато те заметили, что перед тем, как покинуть погост, Чернышев поцеловал крест.

В Сети говорят, что спортсмен так и не смирился с потерей любимой супруги. Однако ранее олимпийская чемпионка Татьяна Навка, которая как могла помогала Чернышеву и Заворотнюк, когда та боролась с раком, сообщила, что фигурист после смерти любимой женщины продолжает работать и занимается воспитанием их дочки Милы.