Пугачева пошла на отчаянный шаг из-за зарабатывающего копейки иноагента Галкина

Алла Пугачева покинула Россию три года назад. Примадонна взяла детей и попыталась тайно увезти их за границу. Но журналисты прознали о планах народной артистки СССР, и в итоге ее побег наделал много шуму.

Пугачева рванула в Израиль к мужу-иноагенту. С тех пор исполнительница хита "Арлекино" скитается по миру, сейчас она живет на Кипре. Прежних заработков Пугачева лишилась, продать дом-замок в деревне Грязь она не может, разрушается без жильцов и дача Примадонны на Истре.

Поговаривают, что денег, которые приносит в семью Максим Галкин*, не хватает на жизнь, к которой привыкла певица. Алла Борисовна даже пошла на отчаянный шаг — она активно занимается распродажей личной коллекции драгоценностей. Якобы в России Примадонна оставила сундук с ювелирными украшениями.

"Творческая деятельность Аллы Борисовны на данный момент завершена, гонорары за частные мероприятия уже не такие большие. Молодой муж сейчас вообще на излечении после аварии, а за границей это дорогое удовольствие. Большие аппетиты остались, а доходы сократились. Приходится как-то кормить семью", — прокомментировал информацию о тяжелом положении Пугачевой блогер и общественник Вадим Манукян.

Алла Борисовна могла бы вернуться домой, но она предпочитает из последних сил цепляться за жизнь в Европе. "Ничего не мешает Пугачевой вернуться в Россию, но ее уже не встретят с распростертыми объятиями и большими деньгами. Поэтому она сейчас придумывает, как жить, совместно со своей подругой – второй "кормилицей" СССР", — отметил Манукян в беседе с "Абзацем".

*Максим Галкин признан Минюст России иноагентом