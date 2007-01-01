В России частично ограничили звонки в Telegram и WhatsApp

Частичное ограничение звонков в Telegram и WhatsApp применяется для противодействия преступникам. Как сказано в сообщении Роскомнадзора, эти мессенджеры стали основными голосовыми сервисами, которые используются для обмана и вымогательства денег.

По данным правоохранительных органов, Telegram и WhatsApp также используются для вовлечения российских граждан в диверсионную и террористическую деятельность. При этом владельцы мессенджеров проигнорировали требования российских властей и не приняли мер противодействия.

В Роскомнадзоре уточнили, что никаких иных ограничений функционала мессенджеров не вводится. Ранее появились сообщения, что "большая четверка" операторов связи попросила заблокировать звонки в зарубежных мессенджерах. Однако в "Ростелекоме" заявили, что компании неизвестно о такой просьбе операторов.