В Киеве допустили смену власти в результате военного переворота

Встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске может стать толчком для смены режима на Украине. Владимира Зеленского могут свергнуть путем военного переворота, предположила депутат Верховной рады Анна Скороход.

Нардеп предполагает, что в результате переворота власть временно перейдет к военным, которые тоже подпишут все мировые соглашения. Некоторое время будет действовать переходное правительство, после чего все пойдут на выборы, заявила Скороход.

В то же время, более вероятным вариантом нардеп считает подписание соглашений Зеленским или новым главой парламента. За этим последует организация выборов на Украине. Так или иначе, считает Скороход, украинцам стоит готовиться к тяжелым решениям, передает ТАСС.