Ариадна с одобрения мачехи нарушила главный запрет Волочковой: балерина будет в ярости

Дочь Анастасии Волочковой Ариадна официально вышла замуж. Наследница балерины и ее жених Никита оформили отношения в загсе.

Свадьбу наследница экс-примы Большого театра сыграла еще в апреле. Тогда после венчания Ариадна и Никита устроили банкет в Санкт-Петербурге. Теперь же они узаконили свои отношения и закатили еще одно застолье, только теперь в Москве.

На второй праздник молодожены позвали родственников жениха и папу невесты. Волочкова это мероприятие пропустила, поэтому о нем не знали и журналисты. Ни фотографий, ни видео с официальной свадьбы нет.

О том, что Ариадна и Никита стали мужем и женой сообщила Елена Николаева, мачеха невесты. "Свадьба была, все прошло, расписались. Все прекрасно прошло", — поделилась телеведущая с Woman.ru.

Елена Николаева с самого начала поддерживала падчерицу. Она уверена, что Ариадна взрослый самостоятельный человек и вправе сама распоряжаться своей жизнью.

Между тем Волочкова неоднократно в интервью заявляла, что она против, чтобы ее дочь официально регистрировала брак. Мысль о том, что Ариадна откажется от своей фамилии, выводила артистку из себя. Поклонники Анастасии уже судачат в Сети, что балерина будет в ярости, когда узнает, что дочь несмотря на запрет, получила штамп в паспорт.