Актер Владислав Ветров расстался с женой

Владислав Ветров считается одним из самых востребованных и популярных актеров в отечественном кино. Также он известен как артист озвучания. На его счету множество ролей. А недавно стало известно, что Ветров стал служить в МХТ. Его пригласил художественный руководитель театра Константин Хабенский.

"Константин Юрьевич играл в театре "Современник", где я много лет работал. Мы стали много общаться. Признаюсь, я не сразу согласился войти в труппу Московского Художественного театра. Хотелось побыть свободным художником. Но... уговорил", - рассказал о переменах в творческой жизни артист.

Впрочем, у Ветрова это не единственное новшество в жизни. Актер намекнул, что расстался со второй супругой, актрисой Екатериной Кирчак, которая родила ему сына Всеволода в 2008 году, передает "Мир новостей".

"Так сложились обстоятельства. Когда больше занимаешься своим "эго", чем семьей, то неминуем подобный результат... Для меня этот вопрос - отсутствия семейного тыла - очень болезненный. У меня вообще с семьей всегда было сложно. Вроде полная идиллия - и вдруг..." - интригующе сообщил Ветров.

Напомним, что от первого брака у актера есть сын Даниил и дочь Анастасия.