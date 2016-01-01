Собянин: Цифровые сервисы "МЭШ" внедрят в Ямало-Ненецком автономном округе

Все школы ЯНАО перейдут на сервисы "Московской электронной школы" ("МЭШ")". Об этом в своем Телеграм-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

"Со второй четверти учебного года сервисы и подсистемы "МЭШ" заработают в Ямало-Ненецком автономном округе. На них перейдут все 128 школ ЯНАО. Наши наработки станут основой для цифровой образовательной платформы региона. "Московской электронной школой" начнут пользоваться больше 230 тысяч учеников, родителей и педагогов", - говорится в сообщении.

Ранее Москва вновь получила Гран-при национальной премии "Умный город". Наградами в разных номинациях отмечены 20 столичных проектов, в числе которых и "Московская электронная школа".

Напомним, проект "Московской электронной школы" реализуется с 2016 года.