Глава ЕК заявила об "очень хороших" переговорах европейских лидеров с Трампом

Европа, США и НАТО укрепили общую позицию по Украине. Достигнута договоренность л тесном взаимодействии, заявила глава Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам прошедшей видеоконференции.

Видеоконференция с участием президента США Дональда Трампа и лидеров стран Европы состоялась 13 августа. Политики созвонились в обстановке строжайшей секретности - из-за опасения прослушки "российскими шпионами".

Как заявила фон дер Ляйен, у европейских лидеров и Владимира Зеленского состоялись очень хорошие переговоры с президентом США. Глава ЕК утверждает, что никто больше участников этой видеовстречи не хочет справедливого и прочного мира, передает Reuters.