Новый поворот в деле пропавшей Анны Цомартовой: в телефоне девушки нашли необъяснимое видео

Студентка университета МВД и спортсменка Анна Цомартова бесследно пропала два года назад. Девушка после соревнований в Каспийске вышла прогуляться, и больше ее никто не видел.

Мать Анны Диана Цомартова не теряет надежды. Женщина ищет дочь, изучая по секундам последние ее дни. Диана уверена, что Анна жива, а ее исчезновение было тщательно спланировано. Намек на это женщина нашла в телефоне дочери. На одном из последних видео Цомартова запечатлела свой последний маршрут.

По контексту можно понять, что на кадрах — задание по одному из предметов, которые она учила. На видео студентка объясняет правила телефонного этикета. Но внимание привлекают не слова Анны, а местность, в которой идет съемка. Девушка стоит на фоне водоема, а в конце она произносит фразу: "Соблюдайте этикет. Уходите красиво!" — после чего быстрым шагом идет в сторону воды. Мать уверена, именно так выглядел тот роковой день, когда спортсменка пропала.

Диана считает, что за три дня до исчезновения ее дочь была на том же пляже, где ее видели в последний раз. Последние фото и видео с телефона Цомартовой повторяют маршрут, который она прошла в день пропажи. По словам матери, Аня могла "ходить на разведку", словно проверяя путь перед каким-то важным событием.

Также на кадрах можно рассмотреть мужчину в красной куртке. Он появлялся и на других записях. Место, в котором Анна записывала ролик, обычно пустынное, странно, что рядом с ней постоянно мелькал этот человек. Семья считает, что это может быть не случайность, а один из признаков заранее подготовленной операции.

Диана Цомартова уверена, что ее дочь жива. "Я прошу тебя, чтобы не случилось, наберись сил, доченька, вернись", — обратилась она к Анне через соцсети.