Более 100 бесплатных тренировок пройдут в рамках "Ночи московского спорта"

16 августа фестиваль "Ночь Московского спорта" приглашает на бесплатные тренировки. Об этом рассказала пресс-служба Департамента спорта столицы.

Горожан ожидают более 100 бесплатных тренировок, а также различные мероприятия, в числе которых турниры и встречи со спортсменами.

"В рамках проекта "Лето в Москве" улицы центра столицы превратят в большую площадку для тренировок, турниров, шоу и встреч с известными спортсменами. <…> С 20:00 до 23:00 на 16 площадках будет проходить насыщенная программа. Гостей ждут более 100 тренировок по 24 видам спорта, выступления, соревнования и новые мероприятия для всей семьи", – говорится в сообщении.

Более подробная информация доступна на странице проекта "Московский спорт" sport.mos.ru, а также сайте фестиваля day.sport.moscow.

