Женский фестиваль "Красота в движении" пройдет в "Лужниках" 16 августа

Фестиваль женского спорта "Красота в движении" пройдёт в "Лужниках" 16 августа. Об этом рассказала пресс-служба Департамента спорта столицы.

Мероприятие станет площадкой, где можно будет узнать, каким станет женский спорт в ближайшие годы.

"Фестиваль станет уникальной площадкой, где можно будет увидеть, каким станет женский спорт в ближайшие годы. В течение всего дня гостей ждет насыщенная программа: энергичные тренировки по пилатесу, барре, зумбе и фитроку. Помимо этого, состоятся звездные мастер-классы – мастер-класс по фигурному катанию от Софьи Акатьевой и тренировка в белом дресс-коде с известной гимнасткой Самирой Мустафаевой", – говорится в сообщении.

Вход на все мероприятия свободный, однако на некоторые из них требуется регистрация. Более подробная информация – на сайте АГН "Москва".