Зеленский пожаловался на наступление ВС России

Москва планирует занять всю Украину, утверждает Владимир Зеленский. По словам главы киевского режима, ВС России наступают на всех направлениях фронта в преддверии встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.

Зеленский пригрозил России "давлением ради мира", передает УНИАН. Украинский лидер утверждает, что не только США, но и Европа усилят санкционное давление на Москву. Он признал, что у России значительное превосходство в артиллерии и прочем вооружении.

Кроме того, Зеленский в очередной раз отверг требование Москвы о выводе украинских войск из Донбасса. По его словам, он не изменил своей позиции по данному вопросу: иное решение, по словам украинского лидера, противоречило бы украинской конституции.