Похороны Ивана Краско закончились скандалом

Сегодня, 13 августа, в Санкт-Петербурге состоялось прощание с прославленным актером Иваном Краско. Известного артиста похоронили в Комарово рядом с сыном, актером Андреем Краско. После этого случился скандал. Третья жена Ивана, Наталья Вяль, заявила журналистам, будто его сиделка Дарья Пашкова обманывала родственников артиста и упустила момент, когда ему следовало лечь в больницу, передает "КП-Петербург".

"Обманывала во всем. Например, недавно ее спрашивали, почему Иван Иванович не ложится в больницу? Даша отвечала, что он не хочет. На самом деле, ему нужно было быстрее лечь в клинику, чтобы наблюдаться у врачей. Может быть, он еще дольше протянул бы какое-то время на лекарствах и капельнице. Еще Даша собирала деньги на лечение. Потом оказалось, что эти средства были не на лечение Ивана, а на ее лечение", - сообщила Вяль.

Журналисты пообщались и с самой Дарьей Пашковой. Она признала, что могла влиять на артиста. По всем вопросам он перенаправлял людей к ней. Однако с бывшей супругой актера Дарья якобы решила все проблемы.

"Думаю, все это было сделано для подогревания аудитории. Есть несостыковки. Иван Иванович не отказывался от больницы, он ждал, когда его заберут. Конечно, ему нужна была срочная госпитализация", - заключила сиделка Краско.

Напомним, Ивана Краско не стало 9 августа. Сердце 94-летнего актера остановилось около 12 часов дня в одной из больниц Санкт-Петербурга. Свои последние дни он провел в реанимации, куда попал после инсульта.