Первую жену, вступившуюся за любовника Дибровой, резко осадили: "Ей было 17 лет и к ней ушел из семьи мужчина!"

Катя Гордон ответила первой жене Романа Товстика Юлии Гольдорт, от которой мужчина ушел к Елене. Первая супруга заявила, что зря сейчас многодетная мама строит из себя жертву.

Юлия несколько лет прожила в браке с Романом, а потом он встретил юную красавицу. Девушка вскружила мужчине голову, и он ушел из семьи. Гольдорт считает, что теперь Елена получила по заслугам.

Адвокат Катя Гордон, которая взялась представлять интересы многодетной мамы в бракоразводном процессе, резко поставила женщину на место. Юрист напомнила, что муж не бросил Юлию одну и без содержания, мол, развод для нее обернулся неплохим жизненным стартом, ведь Гольдорт получила существенную часть бизнеса.

"Я как юрист защищаю человека в совершенно конкретных обстоятельствах и в них есть преданная обворованная многодетная мать. Идеальна ли она? Не уверена. Ей было 17 лет и к ней из другого брака ушел из семьи мужчина. Мужчина при этом оставил Юлии часть бизнеса, насколько я знаю. Злорадство про бумеранг и карму Гольдорт не красит", — отметила Гордон в беседе с VOICE.

Днем ранее адвокат сообщила, что бизнесмен отобрал у бывшей жены двоих детей. Якобы наследники сейчас живут с Полиной Дибровой и не желают даже слышать о родной матери.

Напомним, по слухам, жена Дмитрия Диброва закрутила роман с мужем подруги. Якобы влюбленные встречались под носом у своих супругов несколько месяцев, пока Товстик не объявил, что уходит от жены, чтобы вступил в официальный брак с Дибровой. Полина до последнего не знала, как рассказать об измене мужу, в итоге СМИ это сделали за нее.