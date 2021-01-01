В России ужесточают контроль за маркетплейсами

Все базы отдыха, санатории и отели к 1 сентября должны быть внесены в реестр Росаккредитации. Эту тему сегодня обсудили на встрече премьер Михаил Мишустин с руководителем ведомства Дмитрием Вольвачем.

Премьер подчеркнул: важно, чтобы качество услуг соответствовало тем параметрам, которые заявлены в описании. Также обсудили защиту отечественного рынка от контрафактных товаров и контроль за работой маркетплейсов.

Дмитрий Вольвач, рассказал, что ведомство начало в 2021 году пилотный проект. И сейчас в нём участвуют 14 маркетплейсов. Они в карточках товаров размещают ссылки на Росаккредитацию. Таким образом граждане могут проверить безопасность более 31 миллиона товаров, начиная от бытовой техники, косметики до продуктов питания. С 1 сентября следующего года размещение таких ссылок на всех маркетплейсах станет обязательным.