Киевский режим использует все доступные ему средства для срыва переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. С этой целью украинские власти могут взорвать один из своих городов, заявил посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник.

Как отметил дипломат в интервью "Комсомольской Правде", поиск политико-дипломатического пути урегулирования конфликта вызывает у Киева раздражение. Для провокаций, по данным Мирошника, у властей Украины есть три направления. Это атаки на гражданские объекты, попытка прорыва границы силами диверсионно-разведывательных групп, а также обстрел густонаселенного района в подконтрольном Киеву городе.

В МИД подтвердили, что готовилась провокация с использованием западных медиа, которые должны были разогнать сигнал о якобы нарушениях Россией норм международного гуманитарного права. В одном из вариантов это был "обстрел русскими" густонаселенного района в приграничном городе — под камеры западных СМИ.