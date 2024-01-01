Сын рассказал о состоянии Бориса Щербакова после операции

За последние недели Борис Щербаков дважды неудачно упал. Прославленный артист страдал от боли в бедре, даже не мог двигать ногой. В результате ему диагностировали перелом шейки бедра. Актеру сделали операцию - заменили сустав эндопротезом.

О том, как себя сейчас чувствует Борис Щербаков, рассказал его сын Василий. Наследник известного артиста успокоил многочисленных фанатов. Он сообщил, что актер в хорошем состоянии, а врач дает положительные прогнозы. Однако Щербакову предстоит долго восстанавливаться, какое-то время ему придется даже ходить с костылями, передает Starhit.

"У него хороший аппетит. Даже хочет начать гулять на костылях. Но сказали, что пока рано, начнем завтра. Ему какое-то время надо будет ходить на них, пока там все приживется. Но врач говорит, что послезавтра его можно будет вообще выписать. Борис Васильевич в отличном настроении, оптимистично настроен. Но пока понимает, что не все сразу. Домой, конечно, ему хочется", - рассказал сын Щербакова.

К слову, в последнее время артист то и дело оказывается в больнице. Так, в декабре 2024 года Борис Щербаков потерял сознание в подъезде, упал и повредил голову. После этого у него развилась анемия, он не мог ходить без посторонней помощи. Тогда артист несколько дней провел в реанимации.