Состояние уехавшего из России Леонида Якубовича значительно ухудшилось: требуется срочная помощь

Леонид Якубович отметил 80-летие и улетел с семьей из России. Ведущего шоу "Поле чудес" заметили в турецком Белеке.

Фото со звездой экрана выставили в Сеть. На кадрах Леонид Аркадьевич выглядел не лучшим образом, он резко набрал вес. Поклонники Якубовича бьют тревогу, мол, в его возрасте лишний вес — большая нагрузка для организма.

Врач-диетолог Ирина Писарева согласна с фанатами телеведущего. Специалист перечислила, какие заболевания могут возникнуть у Якубовича, если он не займется своей формой.

"Лишний вес приводит к повышению артериального давления, тем самым увеличивается риск инфаркта и инсульта. Лишний вес вызывает образование бляшек. Есть повышенный риск тромбоза из-за повышенной нагрузки на сердце", — отменила врач.

По словам диетолога, Леониду Аркадьевичу срочно нужна помощь. Вместо турецкого олинклюзива телеведущему следовало поехать в санаторий. "Человека в таком состоянии надо спасать и вести к специалисту. Требуется корректировка питания и лечение. Лишний вес в таком случае – как полноценная болезнь", — предупредила эксперт в беседе с "Абзацем".

Напомним, что несколько лет назад Якубовича прооперировали. Ему поставили три стента. Позже появились данные, что у ведущего сахарный диабет второго типа.