Российских пловцов встретили в "Шереметьево" с цветами и аплодисментами

"Шереметьево" замерло в предвкушении. Вот-вот здесь появятся победители международных игр. И несмотря на то, что ребята выступали под нейтральным флагом, они вновь доказали всему миру – спорт не про политику. А про безграничный талант.

Пловцов встречают с цветами и аплодисментами. Каждый здесь понимает, чего стоит эта победа. Наши спортсмены взяли семь медалей: золото, серебро и бронзу. Один из самых напряжённых моментов — заплыв на 100 метров. Алексей называет эту дистанцию "королевской": здесь важно с первых секунд выложиться по максимуму. Главный соперник — собственный страх, но и с ним Алексей справился.

По шесть часов тренировок в день, жёсткие нормативы, специальные техники дыхания. Конечно, главное — характер и трудолюбие. Но без веры в приметы тоже не обходится. У Екатерины — уже вторые Всемирные игры, и каждый раз с ней её плюшевый талисман — заяц. В этот раз он помог завоевать бронзу.

Финальный заплыв выиграла Диана Слисева - 50 метров чуть больше чем за 15 секунд. Она стала двукратной чемпионкой в подводном плавании. Говорит: там, в бассейне, борьба шла буквально за доли секунды.

Но несмотря на жёсткую конкуренцию, нашу делегацию поддерживали все присутствующие. Даже привычная традиция обмена шапочками между спортсменами в этот раз стала настоящим символом дружбы народов.

"У меня много друзей появилось. Из Колумбии. Германии, Польши. Мы все обменивались шапочками. Попросили на следующие соревнования привезти футболку тоже с российским флагом", - рассказала Ирина Гилева.

Соревнования включали несколько дисциплин: плавание в ластах, классические ласты, ныряние. Судьи буквально ловили каждое движение спортсменов, каждый технический нюанс. Но наши ребята выдержали этот жёсткий контроль.

В 12-х Всемирных играх участвуют около 5 тысяч спортсменов из 110 стран. 34 вида спорта, 256 медалей. Но для наших спортсменов эти цифры значат гораздо больше, ведь они доказали, что даже под нейтральным флагом невозможно скрыть русский характер, волю к победе и настоящий чемпионский дух.