Трамп запланировал встречу Путина с Зеленским сразу после саммита на Аляске

Россию ждут серьезные последствия, если на переговорах в пятницу Путин не согласится на прекращение огня. С такими угрозами выступил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналистов, будут ли последствия в случае отказа России от прекращения огня в украинском конфликте.

О том, что саммит глав государств пройдет 15 августа на Аляске, Белый дом сообщил на прошлой неделе. Позже информацию подтвердили в Кремле. Встреча пройдет в Анкоридже, на военной базе "Эльмендорф-Ричардсон".

Трамп также заявил журналистам: он хотел бы, чтобы встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским состоялась сразу после переговоров российского и американского лидеров. По словам президента США, он хотел бы сделать это "почти незамедлительно", передает РИА Новости.