Представлены новые герои СВО

Представлены новые герои спецоперации.

Ефрейтор Дмитрий Зималюкин, доставляя боеприпасы на передовую, был атакован FPV-дроном. Дмитрий смог увести машину от прямого попадания. Но беспилотник сдетонировал рядом, и автомобиль потерял ход. Зималюкин оперативно отремонтировал транспорт и подвез снаряды на линию соприкосновения.

Гвардии старший сержант Олег Батырев, заметив приближение к нашим позициям вражеского коптера, сбил его прицельным огнем из стрелкового оружия. БПЛА противника взорвался в воздухе, не долетев до расположения российских войск.