Российские войска продолжают наносить удары высокоточным оружием по тылам ВСУ. Приходят сообщения о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне, Сумах и Черниговской области.

Между тем наши подразделения успешно продвигаются вперед на основных участках спецоперации. Минобороны подтвердило освобождение населенных пунктов Суворово и Никаноровка.

Расчеты самоходных гаубиц "Мста" группировки "Запад" уничтожили опорники, бронетехнику и живую силу неонацистов. Получив координаты от разведки, артиллеристы оперативно прибыли на позицию и беглым огнем из 152-миллиметровой пушки поразили замаскированные вражеские объекты. Ликвидацию целей подтвердили данные объективного контроля, полученные с беспилотника. Выполнить задачу бойцам помог расчет роботизированного комплекса, который защищал их от FPV-дронов противника. (СИНХРОН)

В ДНР около села Александроград расчеты ударных дронов группировки "Восток" уничтожили несколько единиц вражеской техники, в том числе, американскую бронемашину "MaxxPro". Переброска сил неприятеля на передовую была сорвана. На южнодонецком направлении наши бойцы показали трофеи западного производства, обнаруженные во время освобождения села Зеленый Гай. Изъяты американские карабин М4 и штурмовая винтовка М16, два бельгийских пулемета, гранатомет натовского образца и боеприпасы. Всё это передадут в музей.