После слухов о разводе Преснякова сняли в ночном клубе

Никита Пресняков уже три года живет в США. Певец так спешно убегал из России, что границу перешел пешком. На Родине внук Аллы Пугачевой бросил не только свою группу, но и жену. Алена Краснова прилетела к мужу только через несколько месяцев.

Семья Красновой осталась в России, поэтому девушка часто наведывается в Москву. Летом она снова прилетела к близким. Алена в российской столице наслаждается жизнью и о муже не вспоминает. Краснова встречается с подругами, ходит на танцы и посещает светские мероприятия.

Никита же сейчас находится в Испании. Пресняков-младший отказывается появляться на Родине, поэтому для встреч с отцом выбирает европейские страны. В перерывах между семейными вечерами Никита не скучает. В Испании певец веселится в компании друзей. На днях внук Аллы Пугачевой похвастался, что сходил в ночной клуб.

Пресняков-младший на своей странице в соцсети опубликовал кадры с вечеринки. Артист беззаботно танцевал. Поклонники певца даже решили, что таким образом он ответил веселящейся на вечеринках в России жене.

Отметим, что из-за того, что Алена и Никита проводят лето в разных странах и даже не вспоминают друг о друге в соцсетях, поплыли слухи о разводе. Никаких заявлений супруги пока не делали по этому поводу.