"Росатом" сообщил о массированном обстреле ЗАЭС со стороны ВСУ

Массированный обстрел промзоны и объектов Запорожской АЭС ведут ВСУ с самого утра 13 августа. Жертв и разрушений удалось избежать, сообщили в "Росатоме".

В ведомстве отметили, что интенсивность атак ВСУ на ЗАЭС и прилегающую территорию растет в последний месяц. Это приводит к жертвам среди мирного населения. За последние три недели в результате атак украинских военных погибли жители Энергодара - двое мужчин и женщина.

В "Росатоме" подчеркнули, что непрекращающиеся обстрелы создают прямую угрозу физической целостности критически важной инфраструктуры станции. Это может привести к тяжелым последствиям.