Трамп похвастал отличными отношениями с Путиным

Президент США припомнил "много хороших разговоров" с российским лидером. Дональд Трамп считает, что отлично ладит с Владимиром Путиным. Американский лидер подтвердил это, отвечая на вопросы журналистов о предстоящей 15 августа встрече с президентом России на Аляске.

Трамп напомнил о слухах, которые распространяли в прошлом демократы о якобы имевшем место сговоре между ним и властями России. Глава Белого дома подчеркнул, что вся эта история нанесла ущерб прежде всего самим Соединенным Штатам. Трамп признал, что из-за нее не имел возможности нормально работать с руководством России.

У американского лидера также спросили, сможет ли он убедить Путина не наносить по Украине удары. Трамп думает, что ответ отрицательный – поскольку он уже говорил на эту тему с президентом России. Трамп подчеркнул, что хочет завершить войну предыдущего президента США Джо Байдена, передает ТАСС.