Поведение переживающего развод Диброва вызвало оторопь: со стаканом не расстается

Дмитрий и Полина Дибровы переживают крах брака. Красавица-жена телеведущего закрутила роман с другом семьи. Чувства девушки к приятелю оказалась настолько сильными, что она предала мужа.

Когда разразился скандал, Дибров был в Испании. Только через неделю после обнародования информации о неверности Полины Дмитрий прилетел в Москву. Вскоре шоумена заметили в одном из московских баров.

А теперь в Сети всплыло видео, на котором Дибров с бокалом в руках веселится на свадьбе. Телеведущий произнес тост за молодых. На кадрах Дмитрий одет в стильный костюм и белую рубашку, выглядел он жизнерадостно. Пользователи Сети отметили, что сложно поверить, что этот человек переживает личную драму.

Однако народ считает, что скрывая свои чувства, Дибров подвергает себя опасности, мол, сердце может и не выдержать. "Оторопь берет от того, как он старается казаться веселым и беззаботным"; "Страшно за Дмитрия, он же со стаканом не расстается"; "Не верю, что он не переживает. Как бы не довел себя до беды", — обсуждают поклонники шоумена.

Дмитрий же не комментирует разговоры о разводе. Накануне телеведущий провел ночной стрим, в ходе которого как бы случайно показал жену. Полина принесла Диброву чай, а он поблагодарил девушку с улыбкой на лице и нежностью в голосе.