Европа предложила место для встречи Трампа и Путина с Зеленским

Западные лидеры предложили свой вариант места для организации трехстороннего саммита по украинскому конфликту. По их мнению, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут встретиться с главой киевского режима Владимиром Зеленским в одном из городов Европы либо Ближнего Востока, передает Reuters.

Как сообщают источники агентства, вопрос о проведении подобной встречи и о месте, где она могла бы состояться, поднимался во время видеоконференции 13 августа. Ее участниками были президент США Дональд Трамп, лидеры стран Евросоюза и украинский президент Владимир Зеленский.

Ранее стало известно, что представители США и России обсуждали предложение Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине по образцу израильского контроля над Западным берегом реки Иордан. Этот план подразумевает военный и экономический контроль России над занятыми территориями – однако де-юре границы республики не изменятся.