Стало известно, за кого Анна Седокова выходит замуж: "Они знакомы давно"

Певица Анна Седокова 17 декабря потеряла мужа. Янис Тимма покончил с собой в ночь, когда певица праздновала день рождения. Супруги находились на финальной стадии развода.

Седокова после трагедии оказалась в клинике. Анна говорила, что ей страшно выходить к людям. Почти полгода артистка приходила в себя и училась жить заново. Зато теперь певица готова снова любить и быть любимой. Судя по соцсетям исполнительницы, у нее новый роман. Поговаривают, что все настолько серьезно, что звезда готовится к свадьбе. Якобы торжество состоится в этом году.

"Сейчас у них, назовем это, конфетно-букетный период. Анна пока не хочет афишировать все происходящее, в том числе, в память о Янис. Прошло мало времени, она болезненно переживала его уход. Но у нее на самом деле отношения и, допускаю, что до конца этого года она может выйти замуж", — признался продюсер Сергей Дворцов.

Своего нового избранника Седокова скрывает от публики. Она не только не показывает жениха, но даже не произносит его имя. Но Дворцов рассказал, что Анна встречается с бизнесменом, который далек от спорта и светской жизни. Певица была знакома с ухажером еще во время брака с Тиммой, но тогда ни о каких чувствах не шло и речи.

"Раньше это были дружеские взаимоотношения, которые переросли в нечто большее. Избранник Анны не имеет отношения не только к миру спорта, но и к шоу-бизнесу. Он занимается бизнесом и довольно успешно. Анна счастлива, многие и так уже обратили внимание на этот факт в соцсетях", — отметил продюсер в беседе с Woman.ru.