"Коалиция желающих" выступила с заявлением перед встречей Путина и Трампа

Страны "Коалиции желающих" выпустили совместное заявление перед саммитом РоссияСША, который состоится 15 августа на Аляске. Текст совместного заявления был опубликован 13 августа на сайте правительства Великобритании.

"Украина должна иметь надежные гарантии безопасности, чтобы эффективно защищать свой суверенитет и территориальную целостность. "Коалиция желающих" готова играть активную роль, в том числе в рамках планов по развертыванию своего контингента после прекращения огня", — приводит текст заявления РИА Новости.

В заявлении также сказано, что Россия "не может наложить вето на вступление Украины в ЕС и НАТО".

Никакие ограничения не должны налагаться на вооруженные силы Украины или на сотрудничество Украины с третьими странами, отметили в коалиции.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным должна состояться 15 августа на Аляске в городе Анкоридж.