"Коалиция желающих" выступила с заявлением перед встречей Путина и Трампа

Страны "Коалиции желающих" выпустили совместное заявление перед саммитом Россия — США, который состоится 15 августа на Аляске. Текст совместного заявления был опубликован 13 августа на сайте правительства Великобритании.

"Украина должна иметь надежные гарантии безопасности, чтобы эффективно защищать свой суверенитет и территориальную целостность. "Коалиция желающих" готова играть активную роль, в том числе в рамках планов по развертыванию своего контингента после прекращения огня", — приводит текст заявления РИА Новости.

В заявлении также сказано, что Россия "не может наложить вето на вступление Украины в ЕС и НАТО".

Никакие ограничения не должны налагаться на вооруженные силы Украины или на сотрудничество Украины с третьими странами, отметили в коалиции.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным должна состояться 15 августа на Аляске в городе Анкоридж.