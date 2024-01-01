Вучич сообщил о 64 пострадавших во время протестов в Сербии в ночь на 14 августа

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что в результате нападений протестующих на помещения Сербской прогрессивной партии и ее сторонников в городе Нови-Сад пострадали более 60 человек. Об этом он заявил в ходе экстренной пресс-конференции.

"Нападавшие — участники блокад — с задней стороны здания приблизились с палками, петардами, камнями и атаковали. У нас более 60 пострадавших граждан. Только в помещениях Сербской прогрессивной партии в Нови-Саде насчитывается 64 пострадавших. В последний момент нам удалось обеспечить доступ скорой помощи к ним", — сказал Вучич.

Президент добавил, что полиция работает над восстановлением общественного порядка.

Вице-премьер и глава МВД Ивица Дачич заверил, что все нарушители будут задержаны в течение 48 часов и понесут наказание в соответствии с уголовным законодательством.

Беспорядки также охватили Белград, Ниш, Крагуевац и другие города.

1 ноября 2024 года на железнодорожном вокзале в Нови-Саде обрушился козырек навеса. В результате происшествия погибли 15 человек. С того момента в стране начались протесты. Участники акций требуют досрочных выборов.