В КНДР закрепят отсутствие желания улучшать отношения с Республикой Корея в конституции

Власти КНДР планируют зафиксировать в конституции положение об отсутствии у Пхеньяна желания улучшать отношения с Сеулом. Об этом 14 августа заявила заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон.

"Мы неоднократно говорили, что у нас нет никакого желания улучшать отношения с Республикой Корея — с верным прислужником и союзником США. Эта последовательная позиция в будущем будет закреплена в нашей конституции", — приводит слова Ким Ё Чжон Центральное телеграфное агентство Кореи.

Сестра лидера КНДР выступила с заявлением, в котором опровергла сообщения южнокорейской стороны о том, что народная республика демонтировала по крайней мере часть громкоговорителей на границе в качестве ответной меры на аналогичный шаг Сеула.