Ураган пересек Тайвань и обрушился на юго-восточное побережье Китая

На юго-восточное побережье Китая обрушился тайфун. Из прибрежных районов эвакуируют жителей.

Накануне ураган пересек остров Тайвань. Основной удар стихии пришелся на южную часть. Там скорость ветра превышала 50 метров в секунду. Он срывал крыши домов, рекламные конструкции, разрушал лёгкие постройки. Более 30 человек получили травмы. Один рыбак пропал без вести. Его могло унести в море. На одном из участков побережья волны, наоборот, выбросили на берег катер, оставив его на автодороге.

Из-за обрыва проводов свыше 100 тысяч потребителей остались без электричества. Закрыты аэропорты Тайваня. В городах приостановили работу госучреждения.