После волны протестов и беспорядков в Сербии пострадали не менее 80 человек

Не менее 80 человек пострадали в Сербии после волны протестов и беспорядков. Сторонники оппозиции вышли на митинги в Белграде, Нови-Саде и других городах.

По данным властей, демонстрантов было немного - несколько тысяч человек по всей стране. Однако вели они себя крайне агрессивно: нападали на полицейских, забрасывали их камнями, палками и петардами. А также пытались штурмовать отделения правящей партии. Ранения получили 16 сотрудников правопорядка, у двоих тяжелые травмы.

Президент Александр Вучич на экстренной пресс-конференции сообщил: в Белград и Нови-Сад будут стянуты дополнительные силы полиции. Глава МВД заверил, что все нарушители будут задержаны в течение 48 часов.