Российские и китайские корабли начали совместное патрулирование

Корабли ВМФ России и Народно-освободительной армии Китая начали совместное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Основная задача - поддержание мира и стабильности, а также охрана объектов экономической деятельности двух стран. В порту Петропавловска-Камчатского экипажи пополнили запасы и на выходе из Авачинской губы провели совместные учения. В составе международного отряда - большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" Тихоокеанского флота, а также китайские эскадренный миноносец "Шаосин" и корабль комплексного снабжения "Цяньдаоху".