Бойцам отряда "Барс-31" вручили более 30 государственных наград

Более трех десятков государственных наград вручены бойцам отряда "Барс-31" "Южной" группировки войск.

Ордена Мужества, медали "За отвагу", "За храбрость" I и II степеней, а также медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени получили особо отличившиеся добровольцы.

В ходе многочисленных боев с украинскими националистами отряд не раз срывал атаки и ротации противника на линии боевого соприкосновения, уничтожал узлы снабжения вражеских войск, командные пункты и места скопления подразделений ВСУ.

Для командира роты с позывным "Князь" это уже вторая высокая награда.