Негодование со стороны Будапешта вызвала ночная атака украинских беспилотников на распределительную станцию нефтепровода "Дружба" в Брянской области.

Глава венгерского МИДа Петер Сийярто подверг действия Киева резкой критике. Напомнив, что именно его страна во многом обеспечивает энергией Украину. А российская нефть по трубопроводу "Дружба" идет в Европу. Несмотря на это, ВСУ предпринимают неоднократные и нелогичные попытки его атаковать.