Очередная атака украинских беспилотников вызвала негодование у властей Венгрии

Негодование со стороны Будапешта вызвала ночная атака украинских беспилотников на распределительную станцию нефтепровода "Дружба" в Брянской области.
Глава венгерского МИДа Петер Сийярто подверг действия Киева резкой критике. Напомнив, что именно его страна во многом обеспечивает энергией Украину. А российская нефть по трубопроводу "Дружба" идет в Европу. Несмотря на это, ВСУ предпринимают неоднократные и нелогичные попытки его атаковать.
"Венгрия в настоящее время является главным поставщиком электроэнергии для Украины, без нас украинская энергетическая безопасность стала бы весьма нестабильной. Поэтому особенно огорчает новое нападение на трубопровод "Дружба". Мы решительно призываем Киев прекратить ставить под угрозу энергоснабжение Венгрии и прекратить нападения на пути поставок энергоносителей, ведущих в нашу страну", - сказал дипломат.