Киевские боевики продолжают провокации и уже несколько дней обстреливают территорию вблизи Запорожской атомной станции. После очередной атаки возник пожар.

Специалистам МЧС удалось остановить его распространение рядом с корпусами. Работать пришлось во время нападения дронов противника.

Украинские формирования за последний месяц увеличили интенсивность огня по промзоне и объектам, непосредственно прилегающим к площадке ЗАЭС. "Росатом" в очередной раз заявил: обстрелы ВСУ несут прямую угрозу инфраструктуре станции, что может привести к тяжелым последствиям. МАГАТЭ начало расследование.