Гороскоп на сегодня, 15 августа, для всех знаков зодиака

Овны

Пятница зовет на перезагрузку. Чашка вкусного кофе в одиночестве или вечерний сериал - лучший план для того, чтобы подзарядить внутренние батарейки.

Тельцы

Грядущие выходные идеально подойдут для веселых встреч и тусовок. Придумайте необычное место для встречи с друзьями - яркие эмоции гарантированы!

Близнецы

Сегодня можно подтянуть хвосты по работе, чтобы выходные прошли легко и без лишних мыслей. А потом - бонус: вкусный ужин или поход по магазинам.

Раки

Если мечтали о мини-путешествии или спонтанном выезде за город - это ваш день! Смена обстановки сейчас даст вам море вдохновения.

Львы

Хороший момент пересмотреть финансовые цели - но без скучных отчетов! Может, вы найдете способ порадовать себя чем-то полезным и приятным.

Девы

Еще раз про любовь! Яркая Венера во Льве напоминает, что этот день прекрасен для свиданий, романтики или звонка тому, с кем хочется быть ближе.

Весы

Время позаботиться о себе. Полезная тренировка, уходовые процедуры или выходные на природе – лучший способ набраться сил к понедельнику.

Скорпионы

Вы долго были серьезными, пора расслабиться. Планируйте выходные с ноткой веселья: кино, шопинг, развлечения – вот то, чего просит ваша душа.

Стрельцы

Выходные лучше всего провести дома - звезды советуют навести уют или устроить кулинарный праздник. Да, иногда и вам полезно побыть домоседом!

Козероги

Сегодня хорошее время для деловых переписок и звонков, а выходные – для покупок. Что если устроить маленький шопинг-десант в соседний город?

Водолеи

День подходит для планирования расходов, составления списков. Какие запасы нужно пополнить, что купить к сентябрю – займитесь этим, пока не поздно.

Рыбы

Представители этого знака - настоящие звезды пятницы! Венера делает вас неотразимыми, так что порадуйте себя свиданием, флиртом или фотосессией с тем, кого любите.