Гороскоп на сегодня, 15 августа, для всех знаков зодиака

Овны
Пятница зовет на перезагрузку. Чашка вкусного кофе в одиночестве или вечерний сериал - лучший план для того, чтобы подзарядить внутренние батарейки.
Тельцы
Грядущие выходные идеально подойдут для веселых встреч и тусовок. Придумайте необычное место для встречи с друзьями - яркие эмоции гарантированы!
Близнецы
Сегодня можно подтянуть хвосты по работе, чтобы выходные прошли легко и без лишних мыслей. А потом - бонус: вкусный ужин или поход по магазинам.
Раки
Если мечтали о мини-путешествии или спонтанном выезде за город - это ваш день! Смена обстановки сейчас даст вам море вдохновения.
Львы
Хороший момент пересмотреть финансовые цели - но без скучных отчетов! Может, вы найдете способ порадовать себя чем-то полезным и приятным.
Девы
Еще раз про любовь! Яркая Венера во Льве напоминает, что этот день прекрасен для свиданий, романтики или звонка тому, с кем хочется быть ближе.
Весы
Время позаботиться о себе. Полезная тренировка, уходовые процедуры или выходные на природе – лучший способ набраться сил к понедельнику.
Скорпионы
Вы долго были серьезными, пора расслабиться. Планируйте выходные с ноткой веселья: кино, шопинг, развлечения – вот то, чего просит ваша душа.
Стрельцы
Выходные лучше всего провести дома - звезды советуют навести уют или устроить кулинарный праздник. Да, иногда и вам полезно побыть домоседом!
Козероги
Сегодня хорошее время для деловых переписок и звонков, а выходные – для покупок. Что если устроить маленький шопинг-десант в соседний город?
Водолеи
День подходит для планирования расходов, составления списков. Какие запасы нужно пополнить, что купить к сентябрю – займитесь этим, пока не поздно.
Рыбы
Представители этого знака - настоящие звезды пятницы! Венера делает вас неотразимыми, так что порадуйте себя свиданием, флиртом или фотосессией с тем, кого любите.