Киевский режим намеревался организовать производство баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов "Сапсан", чтобы использовать ракеты для ударов вглубь России. Однако эти планы сорваны. Об этом рассказали в четверг, 14 августа, в Федеральной службе безопасности и в Министерстве обороны России.

В ФСБ рассказали, что Украина тайно развивала собственную ракетную программу по технологиями и запасам, оставшимися с советских времен. С разрешения натовских спонсоров киевский режим планировал использовать "Сапсаны" для ударов вглубь территории России — Москва и Минск теоретически попадали в радиус поражения.

Однако в рамках совместной специальной операции нанесено огневое поражение объектам военно-промышленного комплекса Украины, задействованным в создании оперативно-тактических ракетных комплексов.

Минобороны уточнило в своем Telegram-канале, что наряду с этим поражены развернутые украинскими националистами для обороны производства "Сапсанов" комплексы ПВО западного производства. В одной лишь Днепропетровской области уничтожены четыре пусковые установки Patriot и радиолокационная станция AN/MPQ-65 производства США.

Данные разведки не раз свидетельствовали и о стремлении киевского режима создать "грязную бомбу". Однако российский лидер Владимир Путин предупредил, что это "было бы колоссальной ошибкой со стороны тех, кого мы называем неонацистами на территории сегодняшней Украины" и, вероятно, последней ошибкой.

Тем временем новый министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявлял, что Киеву необходимо 6 миллиардов долларов на оружие, чтобы произвести "дополнительное оружие глубокого поражения, чтобы атаковать территорию России".