Американский лидер Дональд Трамп изъявил готовность обеспечить гарантии безопасности для Украины, но только не в рамках Североатлантического альянса. Об этом рассказали источники, знакомые с содержанием беседы Трампа с европейскими лидерами 13 августа.

Как отмечают собеседники Politico, президент Соединенных Штатов подтвердил согласие "сыграть определенную роль" в предоставлении Украине "средств сдерживания", если сторонам конфликта удастся достичь договоренности о прекращении огня, но с соблюдением некоторых условий.

Вместе с тем Трамп не стал вдаваться в детали относительно возможных гарантий безопасности, ограничившись обсуждением "более обширной концепции".

Ранее источники раскрыли список ключевых требований киевского режима по урегулированию конфликта с Россией в свете предстоящего российско-американского саммита на Аляске. Одно из них касается гарантий безопасности, причем до их получения Украина требует от Запада сохранения антироссийских рестрикций.

Российский лидер Владимир Путин уточнял, что Москва не против гарантий безопасности Запада для Киева, но лишь в том случае, если аналогичные гарантии будут предоставлены России. Однако в Кремле отмечали, что никаких предложений на этот счет от НАТО не поступало.